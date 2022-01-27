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Trabzon'da damadını ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan kayınpeder ve kızına 18 yıla kadar hapis cezası istendi

27.01.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da damadını ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan kayınpeder ve kızına 18 yıla kadar hapis cezası istendi

Trabzon'da, 4 ay önce takı tartışması nedeniyle damadını ve ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan kayınpeder ve kızı hakkında hazırlanan iddianamede toplam 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları istendi.

Ortahisar ilçesinde 11 Eylül 2021'de evlenen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in düğünden bir süre sonra takıların nerede muhafaza edileceği konusunda çıkan tartışma üzerine, tabancayla damadı Ümit Yavuz Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaralayan gelinin babası Basri Bulut ve kızı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, olaydan yaklaşık 10-15 gün kadar önce evlenen Burcu ve Ümit Yavuz Keleş çiftinin, düğünde takılan takıları muhafaza edecekleri yer konusunda aralarında tartışma çıktığı ve ailelerin de karıştığı olayda tutuklu sanık Basri Bulut'un üzerindeki tabancayla damadı ile akrabalarını yaraladığı iddiası yer aldı.

Müştekilerden alınan ses kayıtlarına da soruşturmada delil olarak yer verildiği iddianamede, odada sessizlik oluştuktan sonra Burcu Bulut Keleş'in "vur hepsini vur" demesi üzerine 5 el silah sesi duyulduğu ve sanık Basri Bulut'un silahıyla MeryEm Keleş'i basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde, diğer müştekileri ise kemik kırığı oluşturacak ve hayati tehlike geçirtecek şekilde yaraladığı belirtildi.

Şüpheli Burcu Bulut Keleş'in ise sanığı azmettirmek suretiyle üzerine atılı suçları işlediği belirtildi.

İddianamede savcı, tutuklu sanık Basri Bulut'un "silahlı nitelikli kasten yaralama" suçundan, kızı Burcu Bulut Keleş'in ise "azmettirmek suretiyle silahla nitelikli kasten yaralama" suçundan 18 yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti.

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