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Trabzon'da denize giren kişi boğuldu

24.07.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da denize giren kişi boğuldu

Trabzon'un Araklı ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

İlçenin Yalıboyu mevkisinde denize giren Kadir Alemdar (18), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Alemdar, kaldırıldığı Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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