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Trabzon'da derede erkek cesedi bulundu

24.10.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da derede erkek cesedi bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

Eski Değirmendere Köprüsü'nün altında bulunan derede hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. 112 Acil Servis ekipleri ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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