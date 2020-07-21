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Trabzon'da düzenlenecek ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası, 2022'ye ertelendi

ANKARA HABERLERİ  | 21.07.2020 13:38 | Son Güncelleme

Trabzon'da düzenlenecek ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası, 2022'ye ertelendi

Türkiye Okul Sporları Federasyonu, 2021 yılı haziran ayında Trabzon'da yapılması planlanan Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'nın 2022 yılına ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, ISF'nin 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığı tüm faaliyetlerini 2021 yılına kaydırmasından kaynaklı takvim sıkışıklığı ve pandemi belirsizliği sebebiyle, yapılan görüşmeler sonucu Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'nın 2022 yılı haziran ayında yine Trabzon'da düzenlenlenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Turnuvaya 40 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun katılımı bekleniyor.

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