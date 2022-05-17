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Trabzon'da engelliler Kur'an-ı Kerim tilaveti programında bir araya geldi

17.05.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da engelliler Kur'an-ı Kerim tilaveti programında bir araya geldi

Trabzon'da engelliler için braille alfabesi ve işaret dili ile Kur'an-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi.

"Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında İskenderpaşa Cami'nde, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ve Lisansız İnsan Derneğince gerçekleştirilen programda, bedensel, işitme ve görme engelliler bir araya geldi.

Programda engelliler, Kur'an-ı Kerim tilavetini işaret dili ve braille alfabesiyle de okudu, ilahiler seslendirdi.

İl Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın engellilere verdiği öneme değinerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, başkanlığın son dönemde Kur'an kursları, işitme engellilere verdiği Kur'an-ı Kerim eğitimleri ve farklı kurslarla engellilere yönelik din hizmeti sunmaya gayret gösterdiğini söyledi.

Özellikle bugün olduğu gibi engelli bireylerin hayatın her alanında olması gerektiğini bir kez daha anlatmak için güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onların da dini konularda bu tür programlara ihtiyaçları olduğunun altını çizmek ve onlarla birlikte olduğumuzu göstermek istedik. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. İnsanların engellilere olan algısını kırmaya çalışıyoruz. Onlara dini açıdan da İslam'ın herkese hitap ettiğini ve herkesin eşit olduğunu anlatmak için bu programı düzenledik."

Lisansız İnsan Derneği Başkanı Selim Çolak da camilerde engellilere bakış açısını değiştirmek istediklerini dile getirerek, "Okullarımızda ve Kur'an kurslarımızdaki öğrencilerimize de anlatmak için çalışmalar yapacağız. Yeni nesil bu farkındalığı öğrenerek büyüyecek." dedi.

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