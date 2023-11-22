YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da Filistin'e destek için "Hayır Çarşısı" kuruldu

Trabzon'da Filistin'e destek için "Hayır Çarşısı" kuruldu

22.11.2023 13:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kadınların öncülüğünde, Filistin'e destek amacıyla "Hayır Çarşısı" açıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Sivil Kadın İnisiyatifi üyelerince Atatürk Alanı'nda kurulan çarşının açılışında, Filistin meselesinde artık kalp ile buğzetmenin bir adım ötesine geçilerek, dil ile düzeltme mecburiyetinde olunduğunu söyledi.

Filistin'e destek için çeşitli panel, konferans ve seminerler düzenlendiğini belirten Yıldırım, "Uluslararası toplantılar yapılıyor ama bunu da aşmak mecburiyetindeyiz artık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu yapma gayreti içerisinde. Uluslararası pek çok alanda bu farkındalığı ortaya koyup Filistin meselesine dikkati çekmek için elinden gelen gayreti gösteriyor." dedi.

Yıldırım, herkesi imkanları ölçüsünde Filistin'e destek olmaya davet ederek, "Deryada bir damla suyun da mutlaka faydası var. Burada yapılacak olan bütün faaliyetler belki tek başına Filistin'in acılarını dindirmeye yetmeyecek ama biz şunu biliyoruz ki tarafımız belli olsun. Biz Kudüs'ün yanındayız, biz haklıdan yanayız, biz zulmü yapana her zaman karşı çıkarız. Böyle bir çalışma yaptığınız için hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Organizasyonun sorumlularından Canan Keskin de sivil toplum gönüllüleri olarak İsrail'in gerçekleştirdiği zulme sessiz kalmadıklarını dile getirdi.

Filistin halkına destek amacıyla çarşıda 24 Kasım akşamına kadar satış yapılacağını anlatan Keskin, "Trabzon olarak, Gazze halkının acil insani ihtiyaçlarına destek olmak, çocuklarımız ve gençlerimizde Kudüs farkındalığı oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, açılışını gerçekleştirdikleri çarşıdan alışveriş yaparak organizasyona destek verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’da trafik kazası: 3 yaralıHatay’da trafik kazası: 3 yaralı
Kartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyorKartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Muş’ta ailelerin eylemi devam ediyorMuş’ta ailelerin eylemi devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 22 Kasım Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:09
Öğle
12:12
İkindi
14:42
Akşam
17:05
Yatsı
18:29
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.