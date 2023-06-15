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Trabzon'da genç kızın kopan parmakları ameliyatla yerine dikildi

15.06.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, çalıştığı balık fabrikasında eli giyotin makinesiyle kesilen ve 2 parmağı kopan 21 yaşındaki Arife Çamcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde ameliyat edildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Arsin'de çalıştığı balık fabrikasında eli giyotin makinesiyle kesilen, iki parmağı kopan 21 yaşındaki Arife Çamcı, kazanın hemen ardından Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Livaoğlu ve ekibi tarafından acil ameliyata alınan Arife Çamcı'nın kopan parmakları, uzun süren başarılı bir replantasyon ameliyatıyla dikildi.

Durumu her geçen gün iyiye giden hasta, ilerleyen dönemlerde parmaklarını tekrar kullanabilecek.

"REHABİLİTE EDİCİ TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR VE UMUT VERİCİ SONUÇLAR ALIYORUZ"

Livaoğlu, Arife Çamcı'nın elinde meydana gelen ciddi hasarı onarmak için çok titiz çalışmaları gerektiğini belirtti.

Ameliyatın başarılı geçtiğine dikkati çeken Livaoğlu, rehabilite edici tedavi sürecinin devam ettiğini ve umut verici sonuçlar aldıklarını aktardı.

Livaoğlu, bu ameliyatların başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birinin de kopan parmakların durumu olduğunu ifade ederek, "Suyun ya da buzun içine konularak taşınması yanlış bir uygulama. Böyle durumlarda sağlık ekiplerinden destek alınmalı. Eğer bu mümkün değilse kopan organlar nemli bir beze sarılarak muhafaza edilip taşınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"ONLARIN SAYESİNDE YENİDEN UMUTLANDIM VE PARMAKLARIMI GERİ KAZANDIM"

Hasta Arife Çamcı da olayı yaşadığı anı ve tedavi sürecini anlatarak, şunları kaydetti:

"İş yerinde çalışırken balık kesmek için kullandığımız makinede kesilen parmaklarımı görünce dünyam başıma yıkıldı. Ambulansla KTÜ Farabi Hastanesine götürülürken parmaklarımı yitireceğimi, bundan sonraki hayatıma da bu şekilde devam edeceğimi düşünüyordum. Hastanenin uzman ekibine ve Prof. Dr. Murat Livalıoğlu'na minnettarım. Onların sayesinde yeniden umutlandım ve parmaklarımı geri kazandım. "

Çamcı, "Allah'a şükür tedavi sürecim hızla ilerliyor ve parmak fonksiyonlarımı yeniden kazanmaya başladım. İyi bir rehabilitasyon süreci geçirerek bir an evvel normal hayatıma kavuşmayı umuyorum." ifadesini kullandı.

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