Trabzon'da, "İnsan Hakları Boyutuyla 15 Temmuz" konulu panel ve sergi düzenlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz 2016'da genç yaşlı, kadın erkek, 7'den 70'e, milletimizin bedenini ve ruhunu ortaya koyduğu milli irade, darbelerin karanlığını aydınlığa dönüştürdü." dedi.

Şentop, Trabzon Üniversitesi ev sahipliğinde Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde organize edilen, "İnsan Hakları Boyutuyla 15 Temmuz" konulu panel ve sergide katılımcılara, video mesajla seslendi.

Yaklaşık 150 yıllık demokrasi tarihindeki darbelerin yerini ve henüz tazeliğini koruyan 15 Temmuz travmasının atlatılmaya çalışıldığı yıl dönümlerinde konunun her yönüyle konuşulmasına, farklı açılardan ele alınmasına ve yaraların sarılmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şentop, "İçinde bulunduğumuz zamanlarda, esasen konuşulmasını bile zul addettiğim millet iradesinin katli anlamına gelen darbeleri ve hasseten 15 Temmuz'u her yönüyle konuşmak ve neticeler çıkartmak, gelecek nesillere nasıl bir Türkiye bırakmak istediğimizle doğrudan ilişkilidir." diye konuştu.

Şentop, bu sebeple bu meseleye kafa yoran, değerlendirme yapan ve ortaya çıkacak güzel fikirlerle millete ışık tutacak her görüşün ifade edilmesini ve sonuçlarının insanlarla paylaşılmasını çok önemli ve kıymetli bulduğunun altını çizerek, düzenlenen panel ve sergi için başta Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve emeği geçenlere şükranlarını sundu.

15 Temmuz gecesinde, darbelerin yıkıcı etkisinden bizar olmuş bir milletin evlatlarının, iradesine sahip çıkmak için canhıraş vaziyette sokağa çıkıp canını feda eden insanların, 251 şehit ve 2 bin 190 gazinin kahramanlıklarının fotoğraflara yansıyan halinin sergilenmeye ve görülmeye değer olduğunu dile getiren Şentop, "Her bir karesinde milli bütünlüğümüzün izleri olan ve vatan için serden geçen kahramanların, kahramanlıklarının yer aldığı bu sergi ve panel vesilesiyle bütün şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet, makamları ali olsun, gazilerimizi de saygı ve minnetle anıyor, her birine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, son 150 yıllık Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakıldığında özellikle son 60 yıllık tarihin en öne çıkan özelliklerinden birini de maalesef ki askeri darbelerin oluşturduğunun görüleceğini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarihimizde neredeyse her 10 yılda bir gerçekleşen darbelerle milletten kopuk asker, sivil elitler işbirliği yaparak, toplumu kendi istek ve çıkarlarına göre şekillendirmeye çalışmış, kurumlar vasıtasıyla da kendi vesayetlerini sürekli kılmaya uğraşmışlardır. Hatta bu zihniyet, bir başbakan ve iki bakan idam ederek, katlederek bizlere utanç dolu bir tarih bırakmışlardır. 2000'li yıllardan itibaren değişen dünya şartlarında ve mesafe alınan demokratik devlet yapısında vesayetçi zihniyet gerilemiş ancak maalesef bitmemiştir. 2016'da, 'Artık ülkede darbe olmaz.' düşüncesi hakim olsa da kökü dışarıda olan yabancı istihbarat örgütlerinin maşası bir yapının ordu içinde yuvalanan asker görünümlü militanları vasıtasıyla darbeye kalkışması, esasen bugün itibarıyla bir askeri darbe girişiminden ziyade, bir terör örgütünün devleti ele geçirme çabası olarak da okunmalıdır."

- "Anayasa, kanunlar ve devletimizin kurumları, bin yıllık devlet geleneğimizde yerli yerindedir"

"Toplumu yukarıdan aşağıya, halka rağmen halkçı zihniyetiyle inşa etmeye çalışan asker, elit sivil bürokratik bir yapı bu ülkede her zaman mevcut olmuştur." ifadelerini kullanan Şentop, şöyle devam etti:

"Bu sebeple aynı acılar ve aynı yerinde saymalar hatta devleti on yıllarca geri düşüren darbelerden kurtulmak için herkes üzerine düşen vazifeyi tam olarak yapmalıdır. Seçimler, millet iradesini amir kılmak için vardır. Anayasa, kanunlar ve devletimizin kurumları, bin yıllık devlet geleneğimizde yerli yerindedir. Seçimle işbaşına gelen ve 20 yıldır girdiği her seçimden milletin teveccühüne mazhar olmuş bir Cumhurbaşkanına karşı sandıkta zafer kazanamayanlar, hileyle ve sinsice örgütlenmiş bir yapı vasıtasıyla milli iradeye son verme cüretine kapıldılar ve bu millet de onlara gereken dersi verdi. 15 Temmuz 2016'da genç yaşlı, kadın erkek, 7'den 70'e, milletimizin bedenini ve ruhunu ortaya koyduğu milli irade, darbelerin karanlığını aydınlığa dönüştürdü."

Şentop, 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesine ilişkin şu görüşlerini paylaştı:

"15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi, Amerika'daki sahipleri tarafından dizayn edilmiş, devletin kılcal damarlarına sirayet etmiş Fetullahçı Terör Örgütü'nün milletimizin istiklalini ve istikbalini dış mihraklara peşkeş çektiği, devletimizi teslim almaya cüret ettiği gecedir. Vatanımıza, harim-i ismetimize kasteden, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Cumhurbaşkanlığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef alan, milli iradeyi yok etmek isteyen hainlerin darbe girişimidir. Önceki bütün darbelerde, darbeleri yapan askerlerin bizzat ortada olduğu, hatta hazırladıkları darbe metinlerini bile kendilerinin okuduğu darbelerden, sinsi ve yüzünü gösteremeyecek kadar korkak darbecilere tanık olduğumuz gecedir. Milli mücadelede küllerinden doğan, bir lokma ekmeği olmadan bağımsızlığı için savaşmış ve zafere erişmiş milletimizin sarsılmaz istiklal iradesi karşısında menfur emellerini gerçekleştiremeden mağlup olmuş hainlere bu millet gereken dersi vermiştir."

İnsan hakları boyutuyla 15 Temmuz paneli çerçevesinde dile getirilecek fikirlerin, aziz milletin vakarına yakışır destanına ayrı bir derinlik katacağına inandığını belirten Şentop, toplantıdan çıkacak fikirlerin, neticelerin milletin zihin dünyasına hayırlar getirmesini temenni etti.

Şentop, 15 Temmuz afişleri sergisinin şehitlere ve gazilere ahde vefa gereği onları hiçbir zaman unutmayacaklarının bir ifadesi olarak halkın, gençlerin idrakine sunulması gerektiğini vurgulayarak, "Tekrar şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Milletimizin bahtı açıktır, geleceği parlaktır. İdeallerimize, millet iradesine, demokrasiye sahip çıkma kararlılığımız tamdır ve katidir. Allah'ın yardım ve inayeti milletimizle beraber olsun." dedi.

