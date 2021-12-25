Trabzon'da "İnsanı kriz kapıda yalnız bırakma" konulu panel düzenlendi

Trabzon'da İHH İnsani Yardım Vakfı ve Cihannüma Derneği iş birliğinde "İnsanı kriz kapıda yalnız bırakma" konulu panel düzenlendi.

İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç ve GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'ın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Cihannüma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Hamzaoğlu yaptı.

Oruç, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelde, "Afganistan insanı krizi" hakkında katılımcılara bilgi vererek, Afganistan'ın hayallerin çöktüğü, zafer kazanıp, kardeş kavgası yaşanan, o yüzden kalplerin küskün olduğu bir coğrafya olduğunu söyledi.

Afganistan'ın 1979-1989 yılları arasında Ruslara karşı yürüttükleri mücadelede Türkiye'nin dünya Müslümanlarıyla iletişim kurduğu ilk dönem olduğunu belirten Oruç, "Cumhuriyet sonrası kapatılan Türkiye ilk defa Afgan cihadıyla kendinden başka coğrafyalarda da kardeşlerinin yaşadığına şahit oldu. Onlara karşı bir sorumluluk hissetti ve çok yoğun işler yapıldı." dedi.

Oruç, bir çok ismin Türkiye'den Afganistan'a giderek oradaki mücadelenin içerisinde yer aldığını ifade ederek, "1989'da zafer kazandığımızı sandığımız dönemde maalesef o 10 yılın kahramanları birbirlerine yenildiler." diye konuştu.

Rusların 2 milyon hayatını kaybeden insanla beraber 10 milyon engelliyi geriye bıraktığını anlatan Oruç, önce İngilizleri arkasından Rusları yenen Afgan halkının sonra birbiriyle savaştığını belirtti.

Türkiye'den Afganistan'a giden ilk yardım malzemesinin buğday tohumu olduğunu ifade eden Oruç, ülkede yürütülen yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

GENAR Yönetim Kurulu Başkanı Aktaş ise "Tefekkür ve kanaat önderliği sorunu" konulu konuşmasında, birkaç kişinin bir araya gelerek Bosna Hersek'e 'yardım götürebilir miyiz?' diye yola çıkılan fikirden devasa bir iHH'nın çıktığını kaydetti.

Aktaş, bugün İHH'nın Türkiye'de neredeyse yeni kurulan 50 tane siyasi parti kadar toplumsal karşılığı olduğunu vurgulayarak, "Sadece bu karşılık Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında var. Nerede mazlum varsa orada İHH var. Sivil toplum kuruluşları anlamında da bağımsız devlete yük olmaktan ziyade devlete ve kamuoyuna katkı sunan bir kurum olma açısından da çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Cihannüma'nın kuruluş aşamasını da anlatan Aktaş, "Küçücük bir fikirden olan yapı bugün kocaman bir organizasyona dönüşebiliyor. Burada özellikle tefekkür ve kanaat önderi sorunu ve problem olarak ele almamın sebebi de 1980'li yıllarda Türkiye'nin dünyaya açılması, Anadolu insanının ekonomik olarak güçlenmesi, kente göçlerin başlamasıyla beraber aslında fikirlerin buluşması da sağlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Aktaş, karşılaştığı çeşitli olaylardan örnekler vererek, gençlerin geleceğe hazırlanması konusunda katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

