Trabzon'da karantina süresi dolan vatandaşlara fidan hediye edildi

Kaldıkları yurttaki hizmetin güzel olduğunu belirten Soysaldı, "Hizmetler çok iyiydi, herkese teşekkür ediyorum. Her şeyden memnunuz, istediğimiz her şey oldu, daha ne olsun. Evinde bu kadar rahatlık olmayan burada 14 gün rahat rahat yaşadılar. Biz de süreci tamamlayarak İstanbul'a dönüyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Fuat Sezgin Öğrenci Yurdu'ndan ayrılan vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından çam fidanı hediye edildi. Bu kişiler, otobüslerle 55 şehre doğru hareket etti.

Eşi ile Almanya'dan gelerek karantina sürecini tamamlayan Tufan Açıkel de yetkililere ve görevlilere teşekkür etti.

Karantinanın çok iyi geçtiğini, herkesten ve her şeyden memnun olduklarını dile getiren Açıkel, "Allah herkesten razı olsun. Bu kadar da rahatlık olmaz, çok sağolun. Yiyip içmemiz de bol, bakımda güzel, bundan iyisi olmaz." diye konuştu.

Aksaray'a gideceklerini aktaran Açıkel, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Gebze'ye gideceğini belirten Mekan Aydemir ise "Çalışanlar çok güler yüzlüydü. Ramazanı da burada bitirmek isterdim ama karantina süreci iki hafta. Herkese teşekkür ederim." dedi.

