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Trabzon'da otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 12 bin 216 lira ceza uygulandı

05.09.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 12 bin 216 lira ceza uygulandı

Trabzon'da plakasız otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 12 bin 216 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle "drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Ekipler, sürücüye "drift" atmaktan 9 bin 125 lira, plaka takmadığı için de 3 bin 91 lira ceza uyguladı.

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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