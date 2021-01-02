YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet eden Kovid-19 hastası yurda yerleştirildi

Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet eden Kovid-19 hastası yurda yerleştirildi

TRABZON HABERLERİ  | 02.01.2021 14:57 | Son Güncelleme

Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet eden Kovid-19 hastası yurda yerleştirildi

Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası yurda yerleştirildi.

Akçaabat ilçesinde gece saatlerinde 5 arkadaş, kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıktı.

Devriye görevi yapan bekçi ve polis ekiplerinin sorgusunda gruptakilerden O.Ç'nin, Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve tedavisine evinde devam edildiği belirlendi.

Bu kişiler, haklarında idari işlem yapmak isteyen polislerle tartıştı. Polis ekipleri, kendilerine hakarette ve tehditte bulunan 5 kişi hakkında işlem yaptı.

Kovid-19 hastası, izolasyon sürecini tamamlamak üzere yurda yerleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"

Trabzon Namaz Vakitleri 2 Ocak Cumartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:39
Öğle
12:30
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:37

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Cumartesi

Aydın Eczanesi
Ortahisar
Bahar Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Derya Eczanesi
Ortahisar
Doğa Eczanesi
Ortahisar
Elvan Eczanesi
Ortahisar
Erdoğdu Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.