Trabzon’da taşkın riski azaltılıyor

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Trabzon’da 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan içme suyu tesisleri ile 314 bin 246 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 60 milyon m3 içme suyu temin ettiklerini söyledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Trabzon iline ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2020 yılları arasında Trabzon’a devasa yatırımlar yapıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız içmesuyu tesisleri ile 314 bin 246 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 60 milyon m3 içmesuyu temin ediyoruz. Trabzon ilimizde işletme halinde bulunan Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisleri İyileştirmesi işi ile birlikte inşa halinde bulunan Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Trabzon İçmesuyu İsale Hattı işlerimiz mevcuttur. Trabzon İçmesuyu İsale Hattı inşaatı işi ile birlikte, Atasu Barajı kaynağından alınacak su 91,25 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Trabzon şehir merkezine yıllık 73 milyon m içmesuyu verilecektir. Söz konusu işte yüzde 80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisi ile birlikte de günlük arıtma kapasitesi 200 bin m3 olan tesis ile Trabzon menba kalitesinde su verilecektir. Öte yandan Trabzon ilimizde Trabzon Atasu Barajı Atıksu Arıtma Tesisleri ile birlikte Günlük arıtma kapasitesi 500 m3 olan tesis ile Atasu barajı havzasının atıksularının arıtılması sağlanmaktadır. Tesis 2019 yılında hizmete alınmıştır" dedi.

Trabzon’un gözbebeği olan Atasu Barajı ile şehrin içmesuyu ihtiyacı önemli oranda karşılandığını kaydeden Aydın, "Barajın temelden yüksekliği 118 metredir. Baraj, 36 milyon m su biriktirme hacmine sahiptir. 2012 yılında hizmete alınmıştır. Trabzon ilimizde ayrıca inşa halinde 1 adet HİS göleti bulunmaktadır. Trabzon Karakaya Barajının ise planlama çalışmaları devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Taşkın koruma tesisleriyle halkımızı ve toprağımızı koruduk"

Trabzon’un en önemli problemlerinden birisinin sel ve taşkınlar olduğunu ifade eden Aydın, “2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 98 dere ıslahı ile Trabzon şehir merkezi, 195 adet yerleşim yeri ve 9 bin 730 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Halen devam eden 17 adet dere ıslah çalışmamız mevcuttur. Bunlardan biri Of Solaklı Vadisi Taşkın Koruma, Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi İkmali işidir. Yüzde 21 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı söz konusu iş tamamlandığında, Of ilçesi taşkınlardan korunacaktır. Bir diğer işimiz ise yüzde 75 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan Araklı Karadere Vadisi Islahı 2. kısım işidir. Söz konusu iş tamamlandığında Araklı ilçemizde taşkın riskleri azaltılacaktır" diye konuştu.

