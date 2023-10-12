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Trabzon'da tedavi için geldiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı

12.10.2023 12:19 | Son Güncelleme:
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde tedavi için geldiği hastanede olay çıkaran genç gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece kolundaki kesikler nedeniyle Vakfıkebir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat eden K.Ç. (21), sağlıkçıların görevini yapmasına engel oldu.

Sağlık personeline bağırmaya başlayan genç, hastanenin güvenlik görevlilerince uyarıldı.

Uyarıları dikkate almayan K.Ç'nin saldırgan hareketlerde bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Servisteki eşyalara zarar veren K.Ç. gözaltına alındı.

Olaylı ilgili savcılık incelemesi sürerken gencin madde bağımlısı olduğu belirtildi.

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Trabzon Vakfıkebir vakfıkebir devlet hastanesi

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