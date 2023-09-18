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Trabzon'da turistin darbedilmesine tepki

18.09.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da bir turistin darbedilmesinin ardından kentteki turizm sektörü ve esnaf temsilcilerinden tepki geldi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine, olayın yaşanmasının ardından emniyet güçleri ve Trabzon Valiliği'nin hassasiyetle konunun üzerinde durduğunu söyledi.

Yaralanan turistin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yine valiliğin gece saatlerinde açıkladığını aktaran Kantarcı, "Turizm destinasyonu olarak, değil Orta Doğulu bir yabancı turiste, yerli bir turistin bile bu duruma maruz kalmasını istemeyiz. Bölgemize bu yıl milyonlarca turist, yüz binlerce yabancı turist geldi. Şimdiye kadar böyle bir olay yaşanmadı. Ancak yaşanan bu olay sonrası valiliğin ve bölge insanımızın hassasiyetine rağmen sosyal medya üzerinden konu farklı yerlere taşınıyor." dedi.

Kantarcı, üzücü hadisenin ardından özellikle sosyal medyada olumsuz bir kampanya başlatılmaya çalışıldığına işaret ederek, "Bir yabancı gazeteci, olayın ardından Türkiye'de yatırım yapılmamasından, turistlerin ziyaret etmemesinden bahsediyor. Bahsettiği bölge Türkiye ve Trabzon. Yanlış bir vakayı yanlış bir çerçeveyle değiştiriyorlar. Yaşanmaması gereken bir olaydı. Biz olayın ardından oradaki herkesle konuştuk. Bunu alarak kocaman, devasa ve silsile halinde farklı hususlar varmış gibi kullanmak kabul edilebilir değil." diye konuştu.

"MÜNFERİT BİR OLAY BÜTÜN TRABZON'A MAL EDİLMEMELİ"

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara da meydana gelen münferit bir olayı bütün Trabzon'a mal etmemek gerektiğini vurguladı.

Uzun yıllardır Körfez ülkelerinden turistlerin kente gelerek tatillerini yaptıklarını anlatan Kara, "Yaşanan olay tabii ki hoş değil. Yüz binlerce turist kentimize gelerek tatillerini yapıyor, alışverişini gerçekleştiriyor. Birlik olarak turistlerin en iyi şekilde tatillerini yapabilmeleri için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Onlar bizim her zaman misafirimiz ve birlik olarak hassasiyetimiz belli." değerlendirmesinde bulundu.

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