Trabzon'da, "Türkiye Ekonomisi Sorunlar ve Çözümler" konferansı düzenlendi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, ekonomi politikasının amacının halkın mutluluğunu, refahını artırmak olduğunu söyledi.

Hamzaçebi, partisince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen, "Türkiye Ekonomisi Sorunlar ve Çözümler" konulu konferansta, CHP Ekonomi Masası'nın 40 ile gittiğini, gelecek hafta Samsun ve Sinop'ta düzenlenecek programlarla bu sayının 42'ye ulaşacağını belirtti.

Koronavirüs salgını sürecinin, CHP Ekonomi Masası'nın çalışmalarını bir süre olumsuz etkilediğini vurgulayan Hamzaçebi, "Yılmadan devam ediyoruz, seçime kadar da 81 ile gitmiş olacağız. Teorik bilgilerle masa başında, 'biz ekonomiyi biliyoruz' demekle yetinmiyoruz. Devletin yayınlamış olduğu istatistik rakamlarla da ekonominin nereye gittiğini izlemek tabii ki mümkün ancak bizzat sahada, alanda olmazsanız, vatandaşı dinlemezseniz bilgileriniz eksik kalır. Halkın içinde dolaşan, vatandaşı dinleyen insanlar çok daha başarılı olurlar." dedi.

Hamzaçebi, ekonomi politikasının amacının halkın mutluluğunu, refahını artırmak olduğunun altını çizerek, "Başta dar gelirliler, sabit gelirliler ve milli gelirden yeterince pay alamayan kesimler olmak üzere bütün vatandaşların refahının artmasıdır. Refah artışı, gelir artışıyla olur. Geliri artıracaksınız, artan geliri de topluma adil bir şekilde dağıtacaksınız. Bu başarılamıyorsa ortada bir başarısızlık vardır." diye konuştu.

Dünya ekonomisinde 1980'den itibaren sürekli ekonomik krizler yaşadığına dikkati çeken Hamzaçebi, "Batı'nın uyguladığı büyüme stratejisinin sürdürülebilirliği yok. Çünkü bu stratejide zengin ülkeler daha zengin oluyor, fakir ülkeler, gelişmekte olan ülkeler maalesef büyümeden paylarını alamıyor, artıramıyorlar." ifadelerini kullandı.

Hamzaçebi, Türkiye'de 2000 yılından itibaren uygulanan neoliberal politikalar ile devletin ekonomiden çekildiğini ve kamu yatırımlarının azaldığını dile getirerek, 2002-2021 dönemi cari açık toplamının 585 milyar dolar olduğunu, 54 milyar dolarlık net hata ve noksan kalemi ile bu tutarın 639 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Ülkede 2002-2021 döneminde 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını anlatan Hamzaçebi, kullanılan kaynakların yatırıma değil, inşaat, tüketim ve borç ödemesine gittiğini de sözlerine ekledi.

Konferansa, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Cevat Kurt, Deva Partisi Trabzon İl Başkanı Kubilay Çiçek, İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli ve partililer katıldı.

