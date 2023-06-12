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Trabzon'da ulaşım sorununa çözüm için hazırlanan kentsel ulaşım planı imzalandı

12.06.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'daki ulaşım sorununa çözüm oluşturması amacıyla hazırlanan Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın (SKUP) toplantısı ve imza töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun yüzde 50'den fazlasının şehirlerde yaşadığını ve bu oranın giderek arttığını söyledi.

Şehirlerin her geçen gün daha yoğunlaşarak karmaşık hale geldiğini belirten Zorluoğlu, "İşte bu şehirlerin zorluklarıyla mücadele edebilmek ve şehirde yaşayan yoğun nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına birçok şehir şimdiden çalışmalar içerisine girdi. Bunun için hem ulusal hem de uluslararası işbirliğinin öneminin altını çizmek istiyorum." dedi.

Zorluoğlu, Trabzon olarak 'Daha yaşanılabilir şehir' hedefine uygun çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla yakın işbirliği içerisindeyiz ve Avrupa Birliği operasyonel programı kapsamında Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün ihalesi tamamlanan ve yüklenicisi belirlenen çok önemli bir plan olan SKUP'un imza törenini gerçekleştireceğiz. SKUP, yaklaşık 5,9 milyon avroluk bir büyük proje." diye konuştu.

Projenin hedefleri hakkında da bilgi veren Zorluoğlu, Trabzon'un ulaşım alanında sorunları bulunan bir şehir olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde de anket sonuçlarında vatandaşlarımızın en fazla şikayetçi olduğu konuların başında ulaşım ve trafik başta geliyordu. Bugün de aynı şekilde olduğunu değerlendiriyoruz ancak o zamandan bugüne Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çok önemli çalışmalar var. Bu manada ulaşıma ve trafiğe önemli ölçüde çözüm getiren uygulamalarımız oldu. Bunların en başında Ulaşım Master Planı geliyor."

Zorluoğlu, SKUP ile Ulaşım Master Planı'nın birlikte ortak alanlarda bir araya gelerek oluşturulacağını belirterek, "Bu manada ciddi bir istişare ve ortak akıl süreci işletilecek, şehrin bütün dinamikleri, ulaşımla ilgili bütün meslekler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu planı oluşturacağız. 26 ay içerisinde şehrin ortak aklıyla Trabzon'umuzu önümüzdeki yıllarda kentsel hareketlilik anlamında planlı, programlı bir şekilde daha ileriye taşıyacak ve altyapıları oluşturmamıza zemin oluşturacak bu önemli planı hep birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra TYPSA firması yetkilisi David Moreno ve Zorluoğlu arasında SKUP için imza protokol imzalandı. Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

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