YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da üniversite sınavına hazırlanan gençlere online eğitim veriliyor

Trabzon'da üniversite sınavına hazırlanan gençlere online eğitim veriliyor

TRABZON HABERLERİ  | 21.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: - "Sürekli eğitim merkezimizi 'Trabzononline' diye online eğitim merkezine dönüştürdük ve dün itibarıyla da 440 öğrencimize uzaktan eğitim vermeye başladık"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, üniversite sınavına hazırlanan gençlere online eğitim vermeye başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve ücretsiz sunulan online eğitim derslerine katılarak, öğrencilere hitap etti.

Öğrencilere başarı dileyen Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte gençlerin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

- "Gençlerimizi günde 5 saat canlı ders anlatımıyla sınava hazırlıyoruz"

Zorluoğlu, daha sonra belediyenin tarihi hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen kesimlerin başında öğrencilerin geldiğini söyledi.

Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerinin bu süreçten önemli ölçüde etkilendiğini belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim pandemiden önce zaten mezun öğrencilerimize yönelik sürekli eğitim merkezimiz vardı. Orada bu çocuklarımıza üniversiteye hazırlık kursu veriyorduk fakat bu pandemiyle orası kapandı. Şimdi çocuklarımızı sahipsiz bırakmadık sürekli eğitim merkezimizi 'Trabzononline' diye online eğitim merkezine dönüştürdük ve dün itibarıyla da 440 öğrencimize uzaktan eğitim vermeye başladık.12 öğretmenimiz var ve gençlerimizi günde 5 saat canlı ders anlatımıyla üniversite sınavlarına hazırlıyoruz."

Zorluoğlu, uygulamanın önemine dikkati çekerek, "Özgün bir uygulama. Trabzon'umuza, gençlerimize hayırlı olsun. Her kriz kendi içinde fırsatlar oluşturur. Gençlerimiz de bu fırsatları değerlendirerek inşallah üniversite sınavında arzu ettikleri üniversitelere, arzu ettiklerini bölümlere yerleşirler. Hepsine başarılar diliyorum." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
Anahtar Kelimeler:
Online Eğitim Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan gençler yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Karantinadaki vatandaşlara mini konser

Karantinadaki vatandaşlara mini konser

Eyüpsultan’da hafta sonu pazarlarının günü değişti

Eyüpsultan’da hafta sonu pazarlarının günü değişti

Trabzon Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
03:52
Sabah
05:26
Öğle
12:25
İkindi
16:11
Akşam
19:14
Yatsı
20:42

Trabzon Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Duru Eczanesi
Ortahisar
Erdoğan Eczanesi
Ortahisar
Hakan Eczanesi
Ortahisar
Sevgi Eczanesi
Ortahisar
Gül Eczanesi
Akcaabat
Yıldız Eczanesi
Akcaabat
Günışığı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akçaabat Belediyesi’nin kitap arşivi genişliyor

Akçaabat Belediyesi’nin kitap arşivi genişliyor

Trabzon’a gelen 14 gün ev karantinasına alınacak

Trabzon’a gelen 14 gün ev karantinasına alınacak

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı Zekeriya Karaçengel, Trabzon'un Çarşıbaşı Ilçesinde Belediye Başkanlığını, Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Adayları Coşkun Yılmaz'ın Kazandığını Açıkladı.

AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı Zekeriya Karaçengel, Trabzon'un Çarşıbaşı Ilçesinde Belediye Başkanlığını, Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Adayları Coşkun Yılmaz'ın Kazandığını Açıkladı.

Trabzon Belediyesinden Cenaze Hizmetleri İçin Yeni Araç

Trabzon Belediyesinden Cenaze Hizmetleri İçin Yeni Araç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.