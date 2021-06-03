YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

03.06.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında T.Ç. ve M.Ö'nün arazi, ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramalarda 505 gram kubar esrar, 1267 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

T.Ç. ve M.Ö'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...
Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Tekelioğlu'na göre Yusuf Yazıcı'nın yeri La Liga:Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Tekelioğlu'na göre Yusuf Yazıcı'nın yeri La Liga:
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 3 Haziran Perşembe

İmsak
02:47
Sabah
04:44
Öğle
12:24
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:43

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Perşembe

Alper Eczanesi
Ortahisar
Alper Eczanesi
Ortahisar
Alper Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.