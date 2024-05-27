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Antalya’da kutlamalara damga vuran dostluk görüntüsü

İHA İHA
27.05.2024 07:58
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Antalya’da Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçe forması ve omzunda çocuğuyla katılan bir kişi birliktelik mesajı verdi.

Antalya’da kutlamalara damga vuran dostluk görüntüsü

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan ederken Antalya’da binlerce taraftar bitiş düdüğü ile birlikte sokaklara döküldü. Sarı-kırmızılı taraftarların kutlamasına yer yer serpiştiren yağmur da engel olamadı.

Fenerbahçeli bazı taraftarlar, formalarıyla kutlamalara katılırken gecenin en anlamlı görüntüsü ise Fenerbahçeli bir taraftarın omzunda çocuğu ve Fenerbahçe formasıyla Galatasaraylı taraftarların sevincine ortak olup ‘hepimiz kardeşiz, hepimiz Türk’üz’ demesi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya

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