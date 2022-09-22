Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin sokak çalışmaları kapsamında S.B. ve S.N'den bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Söz konusu şahıslara uyuşturucu maddeyi satan M.I.N. ve A.N'nin bulunduğu ikamette ve üzerlerinde arama yapıldı.

Aramada, 317 gram eroin, 18,61 gram metamfetamin, 95 sentetik ecza, bir miktar kubar esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

