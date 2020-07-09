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Trabzon'da Vakfıkebir ilçesindeki gençlik merkezine Mustafa Turupçu'nun adı verildi

ANKARA HABERLERİ  | 09.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

Trabzon'da Vakfıkebir ilçesindeki gençlik merkezine Mustafa Turupçu'nun adı verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığının Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bulunan gençlik merkezine, merhum Mustafa Turupçu'nun isminin verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla, geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Vakfıkebir Gençlik Merkezinin müdür vekili Mustafa Turupçu'nun isminin yaşatılması için, gençlik merkezine verildiği ifade edildi.

Açıklamada, okullarla kurduğu iletişimle gençleri spora ve sanata yönlendirmesiyle tanınan eğitimci Mustafa Turupçu'nun adının bundan sonra Vakfıkebir Gençlik Merkezi'nde yaşatılacağı kaydedildi.

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