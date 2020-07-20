YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon’da yaklaşık 14 bin öğrenci arasında birinci oldu

Trabzon’da yaklaşık 14 bin öğrenci arasında birinci oldu

TRABZON HABERLERİ  | 20.07.2020 16:48 | Son Güncelleme

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Trabzon birincisi, Türkiye sıralamasında ise ilk 200 arasına giren Sefa Eren Bulguroğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından kabul edildi.Trabzon’da 20 Haziran 2020 tarihinde 214 okulda yapılan LGS’de 13 bin 967 öğrenci arasında gösterdiği başarılı performansla ilde ilk sırayı almayı başaran Sefa Eren Bulguroğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından kabul edilerek kendisine hediye takdim edildi.

Trabzon’da yaklaşık 14 bin öğrenci arasında birinci oldu

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Trabzon birincisi, Türkiye sıralamasında ise ilk 200 arasına giren Sefa Eren Bulguroğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından kabul edildi.
Trabzon’da 20 Haziran 2020 tarihinde 214 okulda yapılan LGS’de 13 bin 967 öğrenci arasında gösterdiği başarılı performansla ilde ilk sırayı almayı başaran Sefa Eren Bulguroğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından kabul edilerek kendisine hediye takdim edildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü personellerinden Cemal Bulguroğlu’nun oğlu Sefa Eren Bulguroğlu, kendisini kabul eden Emniyet Müdürü Alper’e teşekkür ederek elinden aldığı hediyenin çok anlamlı olduğunu belirtti.
Emniyet Müdürü Alper de, LGS Trabzon birincisinin emniyet personelinin oğlu olmasından ayrıca büyük mutluluk duyduğunu belirterek, başarısıyla gururlandıklarını söyledi.

Trabzon’da yaklaşık 14 bin öğrenci arasında birinci oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Trabzon Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:08
Sabah
04:59
Öğle
12:33
İkindi
16:30
Akşam
19:56
Yatsı
21:39

Trabzon Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Bahçecik Eczanesi
Ortahisar
Sahil Eczanesi
Ortahisar
Yağız Eczanesi
Ortahisar
Yaşam Eczanesi
Ortahisar
Başak Eczanesi
Akcaabat
Bizim Eczanesi
Akcaabat
Seyitoğlu Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Takımımızın ligi şampiyon olarak bitireceğinden en ufak kuşkumuz yok"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Takımımızın ligi şampiyon olarak bitireceğinden en ufak kuşkumuz yok"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.