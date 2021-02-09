Trabzon’da yangın

Trabzon’un Sürmene ilçesi Soğuksu mahallesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda büyük ve küçük baş hayvan da telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Soğuksu Mahallesi’nde Dursun Akyasan’a ait alt katı ahır olan 2 katlı betonarme evde gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Akyasan ailesi yangının hemen ardından evi boşaltırken, alevler kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, güçlükle kontrol altına alınırken, yangında evin ahırındaki 3 büyük ve 5 küçükbaş hayvan ile 15 tavuk telef olurken, evin önünde park halindeki 3 otomobil ise yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



