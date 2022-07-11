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Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

11.07.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda bulunan A.Ç'ye yorgun mermi isabet etti.

A.Ç, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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