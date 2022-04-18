Trabzon'da zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Yalıboyu Mahallesi mevkisinde F.D. yönetimindeki 61 FD 355 plakalı otomobille aynı yöne seyir halindeki T.D'nin kullandığı 61 KZ 634 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada savrulan iki araç, refüjü aşarak karşı yönden gelen 53 AAN 125 kamyonet ve 53 AAG 555 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücülerden T.D, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, F.D. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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