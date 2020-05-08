Trabzonlu kadın polis, Hakkari halkının gönlünde taht kurdu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü emrinde çalışan Trabzonlu kadın polis, kısa sürede yöre halkının gönlünde taht kurdu.

Hakkari’de yaklaşık 8 aydır görev yapan kadın polis Dilek, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görev yapıyor. Tüm sosyal etkinliklerde polis arkadaşları ile birlikte halkla iç içe olan Trabzonlu kadın polis, Hakkari’de bilmediği mahalle yok. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubunda da yer alan kadın polis; bazen paket, bazen de un çuvallarını taşıyarak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırıyor.

Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın başta olmak üzere tüm Hakkari polisinden memnun olduklarını belirten vatandaşlar, huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’de halkla polis dayanışmasının düşman çatlattığını belirttiler. Vatandaşlar, “İyi ve kötü günlerimizde her zaman yanı başımızda polis ekipleri var. Korona virüs belası yüzünden evlerimize kapandık. Hakkari polisi, ihtiyaçlarımızı karşılamak için üzerine düşen görevi layıkıyla yaptı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kapımızı çalan polis memurları, fitre ve zekatlarını kapıda bize teslim ettiler. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Dilek, Muhammet ve Mesut isimli polisleri Hakkari’de neredeyse tanımayan yok. Bu ekip her zaman yanı başımızda ve talimatlar doğrultusunda ihtiyaçlarımızı kapıda teslim ediyor. Allah devletimizden ve polisimizden razı olsun” şeklinde konuştular.



