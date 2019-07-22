Trabzonspor 0 - 0 Szombathelyı Haladas (Hazırlık maçı)

Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely Haladas ile golsüz berabere kaldı.
Teknik Direktör Ünal Karaman, sahaya tamamı gençlerden oluşan bir kadro sürdü. Karaman, kalede Arda’ya görev verirken, savunmanın sağında Serkan, solunda Abdurrahman, savunmanın göbeğinde Ahmet Baha ile Hüseyin Türkmen görev yaptı. Bordo-mavili takımın orta alanında Cafer Tosun, Behlül ve Kerem görev yaparken ileri uçta da Yusuf Sarı, Ahmet Eren ve Koray Kılınç görev aldı.
GURBETÇİLER İLGİ GÖSTERDİ
Trabzonspor’un ilk hazırlık maçına Avusturya ve çevre ülkelerde bulunan gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarların yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyerek maça gelen gurbetçiler de Trabzonsporlu futbolculara yoğun ilgi gösterdi.
Hazırlık maçını kafileyle birlikte Avusturya’da bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar ile Viyana’da yaşayan Trabzonspor eski yöneticisi Hüseyin Tütüncü tribünden izledi.
YİNE DİREKLERE TAKILDI
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 27 topu direkten dönen Trabzonspor, Macaristan ekibiyle oynadığı hazırlık maçında da üç topu direkten döndü. Geçtiğimiz sezon direklere takılan bordo-mavililerin sezonun ilk hazırlık maçında da direklere takılması maçı izlemeye gelen taraflarlar arasında da espriyle karşılandı.
Stat: Meisl Grein
Hakemler: Ziernwand, Schachner, Romaniuk
Trabzonspor: Arda Akbulut, Serkan Asan, Ahmet Baha Bilgin (Dk. 64 Ahmet Canbaz), Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Behlül Aydın (Dk. 65 Murat Cem Akpınar), Yusuf Sarı (Dk. 63 Avdijaj), Kerem Baykuş, Ahmet Eren (Dk. 63 Andjusic), Koray Kılınç (Dk. 63 Muhammet Akpınar)
Szombathely Haladas: Gyudjan (Dk. 46 Rozsa), Toth, Jansco, Nemeth, Holdampf, Predrag (Dk. 46 Tamas), Nemeth, Nyari (Dk.46 Medgyes), Jagodics (Dk. 46 Eszlatyi), Gaal, Bence Kiss
Sarı kart: Dk. 26 Nyari (Szombathely Haladas)
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