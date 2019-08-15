Trabzonspor 2 - 1 Sparta Prag

PLAY-OFF'TA RAKİP AEK Bu arada Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi Craiova'yı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyen Yunan ekibi AEK oldu.

90+6'da Nwakaeme penaltıyı kaçırdı ancak 90+8'de Novak golü atarak maçın 2-1 bittiğini ilan eden isim oldu ve Trabzonspor adını adını play-off turuna yazdırdı.

İlk yarının son anlarında gol arayan Sparta Prag'ta Hlozek'in sert şutunu Uğurcan çıkardı ve devre 1-0 sona erdi. Trabzonspor ikinci yarıda kontrollü bir futbol sergiledi. Rakibine gol izni vermeyen Bordo-Mavililer, 78'de Hlozek'in müthiş vuruşuna engel olamadı ve durum 1-1 oldu.

Maçın 11. dakikasında Sosa'nın ortasında Sörloth ceza sahasında kafayı vurdu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 23'te Abdülkadir Ömür önce kafayı vurdu, ardından da kaleciden dönen topu tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor evinde Sparta Prag ile karşılaştı. Trabzonspor maça fırtına gibi başladı. İlk dakikada Sörloth'un pasında Ekuban gole yaklaştı ancak kaleci araya girdi. 6'da yine Ekuban pozisyona girdi, vuruşunda top yandan auta gitti.

Avrupa Ligi 3. eleme turunda alınan diğer sonuçlar ve tur atlayan takımlar ise şöyle:

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR 55. dakikada hızlı gelişen Sparta Prag atağında, Tetteh'in pasında ceza alanı dışı sağ çaprazından Kanga'nın şutunda, top yandan auta gitti. 66. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından plase vuruşunda, kaleci Nita'yı geçen top yandan auta çıktı. 69. dakikada Ekuban'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda, kaleci Nita'yı geçen top yandan auta gitti. 78. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Kanga'nın pasında ceza alanı sol çaprazında Hlozek, plase vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-1 88. dakikada Sparta Prag'da ikinci sarıdan kırmızı kart gören Plavsic, oyun dışında kaldı. 90. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Pereira'nın pasında sağ çaprazda Abdülkadir Ömür'ün şutunda kaleci Nita, topu kornere çeldi. 90+1. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan yerden pasında altıpas içinde Ekuban'ın dokunduğu topu, kaleci Nita önledi. 90+3. dakikada Pereira'nın pasında ceza alanı çizgisi önünde Obi Mikel'in şutunda kaleci Nita, topu kornere çeldi. 90+5. dakikada Sosa, ceza alanı sağ çaprazında Mandjeck ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Kehlet, penaltı noktasını gösterdi. 90+6'ncı dakikada Nwakaeme'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Nita, sağ tarafına gelen topu yatarak iki hamlede kontrol etti. 90+8. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Bordo-mavili ekibin hızlı gelişen atağında, orta alanda Pereira'nın pasında topu kontrol eden ve ceza alanına sokulan Novak, kaleci Nita ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk eden Trabzonspor, ilk maça göre ilk 11'de tek farklı oyuncu ile sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, ilk maçta şans tanıdığı Nijeryalı oyuncu Obi Mikel'in yerine Norveçli golcü Alexander Sörloth'u sahaya sürdü. Çekya'da oynanan maçta Mikel'in yerine ikinci yarıda oyuna girerek skoru 2-2'ye getiren golü atan Sörloth, bu kez 11'de görev yaptı. Trabzonspor'da geçen sezonki kadro haricinde yeni transferlerden de sadece Sörloth, ilk 11'de forma giyen isim oldu.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Trabzonspor taraftarı, maça büyük ilgi gösterdi. Geçen hafta satışa çıkan biletleri bir gün içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı doldurdu. Karşılaşmayı 38 bin taraftar izledi. Trabzonspor taraftarı, maç öncesi İngilizce olarak, "Fırtına için hazır olun" yazılı pankart açtı.

TRABZON'DA 1470 GÜN SONRA AVRUPA MAÇI

Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıktı. En son evinde 6 Ağustos 2015'te Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, uzun bir aradan sonra Sparta Prag karşılaşmasıyla Avrupa'da bir maça çıktı.