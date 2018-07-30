SPOR

Trabzonspor'a bir şok da Rıza Çalımbay'dan

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

Trabzonspor’da yaşanan maddi sıkıntıların ardı arkası kesilmezken, bir kötü haber de eski teknik direktör Rıza Çalımbay’dan geldi. Trabzonspor'un Rıza Çalımbay’a 345 bin Euro ödemeye mahkum oldu.

Trabzonspor'a bir şok da Rıza Çalımbay'dan

Trabzonspor'da sezon sonunda yolların ayrıldığı Rıza Çalımbay, takımda 3 aylık toplamda 345 Bin euro alacağı olduğu iddiasıyla TFFye başvurdu. Uyumsuzluk Çözüm Kurulu tarafından alınan kararla da Trabzonspor’un Çalımbay’a 345 bin euro ödemesine hükmedildi.

FAKTORING ŞİRKETLERİ YÜZDE 28 FAİZ İSTİYOR
Trabzonspor Ersun Yanal’a da tam 10 milyon TL ödeyecek. Yanal’ın tavrı net, “indirim yok paramı gönderin” mesajı çekti. Bu davaya ek olarak Aykut Demir’e 8 Milyon TL, Mehmet Ekici’ye 3 Milyon TL, Erkan Zengin’e 1,5 Milyon TL tazminat ödenecek. Toplamda 60 milyon TL.

Kulüp oyuncu tescili için kesinleşmiş bu cezaları ödemek zorunda. Bu paralar ya kredi çekilerek ya da oyuncu satılarak ödenecek. Bankalar kredi vermiyor. Faktoring şirketleri ise yüzde 28’lere kadar faizleri yukarı çekmiş durumda... (Fotospor)

PARTNERİşte Mars'a yapılacak konut projeleriİşte Mars'a yapılacak konut projeleri
Zargo Toure ve Eric Ayuk Trabzonspor için Türkiye'deZargo Toure ve Eric Ayuk Trabzonspor için Türkiye'de
Trabzonspor 3 - 0 Samsunspor (Hazırlık maçı)Trabzonspor 3 - 0 Samsunspor (Hazırlık maçı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız için bomba iddia

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız için bomba iddia

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Fenerbahçe, indirimi kabul ederse Wilfried Bony'i kiralayacak!

Fenerbahçe, indirimi kabul ederse Wilfried Bony'i kiralayacak!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yapmayın siz türk futbolunun efendi saygın kişilerisiniz tabiki hakkınız alıcaksınız ama mahkeme yoluyla yapmayın taraftar size paragöz gibi bakmasın
Diğer Haberler
İki transferi birden açıkladılar!

İki transferi birden açıkladılar!

Trabzonspor'a bir şok da Rıza Çalımbay'dan

Trabzonspor'a bir şok da Rıza Çalımbay'dan

Zargo Toure ve Eric Ayuk Trabzonspor için Türkiye'de

Zargo Toure ve Eric Ayuk Trabzonspor için Türkiye'de

Trabzonspor 3 - 0 Samsunspor (Hazırlık maçı)

Trabzonspor 3 - 0 Samsunspor (Hazırlık maçı)

Ahmet Ağaoğlu Zargo Toure transferini bitirdiklerini açıkladı!

Ahmet Ağaoğlu Zargo Toure transferini bitirdiklerini açıkladı!

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'u geçmişteki gibi zaferlere taşıyacağız

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'u geçmişteki gibi zaferlere taşıyacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.