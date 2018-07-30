Trabzonspor'a bir şok da Rıza Çalımbay'dan

Trabzonspor'da sezon sonunda yolların ayrıldığı Rıza Çalımbay, takımda 3 aylık toplamda 345 Bin euro alacağı olduğu iddiasıyla TFFye başvurdu. Uyumsuzluk Çözüm Kurulu tarafından alınan kararla da Trabzonspor’un Çalımbay’a 345 bin euro ödemesine hükmedildi.
FAKTORING ŞİRKETLERİ YÜZDE 28 FAİZ İSTİYOR
Trabzonspor Ersun Yanal’a da tam 10 milyon TL ödeyecek. Yanal’ın tavrı net, “indirim yok paramı gönderin” mesajı çekti. Bu davaya ek olarak Aykut Demir’e 8 Milyon TL, Mehmet Ekici’ye 3 Milyon TL, Erkan Zengin’e 1,5 Milyon TL tazminat ödenecek. Toplamda 60 milyon TL.
Kulüp oyuncu tescili için kesinleşmiş bu cezaları ödemek zorunda. Bu paralar ya kredi çekilerek ya da oyuncu satılarak ödenecek. Bankalar kredi vermiyor. Faktoring şirketleri ise yüzde 28’lere kadar faizleri yukarı çekmiş durumda... (Fotospor)
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