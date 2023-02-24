SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'a gol atan Basel'in forveti Mohamed Zeki Amdouni, Trabzonlu çıktı!

Trabzonspor'a gol atan Basel'in forveti Mohamed Zeki Amdouni, Trabzonlu çıktı!

24.02.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre Süper Lig ekibi Basel'de forma giyen Mohamed Zeki Amdouni, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında bordo-mavililerin ağlarına bir gol gönderdi. Gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncunun Trabzonlu olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor'a gol atan Basel'in forveti Mohamed Zeki Amdouni, Trabzonlu çıktı!
Zeki Amdouni

Zeki Amdouni

İSV İsviçre
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Basel
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Attığı gollerle futbol gündemine düşen Mohamed Zeki Amdouni'nin Türk ve Trabzonlu olduğu öğrenildi. 1 kez Türkiye U21'de forma giyen genç oyuncunun Trabzonspor'a karşı performansı alkış topladı.

MAÇIN BAŞINDA GOL ATTI

2023-02-23T201825Z_1021793254_UP1EJ2N1KENGH_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPACONF-BAS-TRA-REPORT

Basel-Trabzonspor maçının ilk dakikalarında topu ağlarla buluşturan Zeki Amdouni, karşılaşma boyunca iyi bir performans sergiledi.

BABASI TRABZONLU

2023-02-23T212750Z_1303818394_UP1EJ2N1NMCLF_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPACONF-BAS-TRA-REPORT

Basel formasıyla bu sezon 5 maçta görev alan Zeki Amdouni, 1 gol atmayı başardı. Annesi Tunuslu, babası ise Türk olan Zeki Amdouni, 4 Aralık 2000'de İsviçre'de doğdu. Babasının Trabzonlu olduğunun ortaya çıkması bordo-mavilileri şaşırttı.

İSVİÇRE MİLLİ TAKIMI'NI SEÇTİ

2023-02-23T201744Z_1949569424_UP1EJ2N1KDIGF_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPACONF-BAS-TRA-REPORT

İsviçre U20 Takımı'nda forma giydikten sonra Türkiye U21'den de davet alan genç oyuncu, milli takım tercihini İsviçre'den yana kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Basın toplantısında gergin anlar! Abdullah Avcı'dan İsviçreli gazeteciye flaş yanıt...Basın toplantısında gergin anlar! Abdullah Avcı'dan İsviçreli gazeteciye flaş yanıt...
Süper Lig'de ayrılık... Başladığı yere döndü, herkes maaşını konuşuyorSüper Lig'de ayrılık... Başladığı yere döndü, herkes maaşını konuşuyor
Icardi'nin golü yetmedi! Uzatma dakikalarında...Icardi'nin golü yetmedi! Uzatma dakikalarında...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor basel mohamed zeki amdouni Süper Lig At mohamed süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

Petrolde kan kaybı! Akaryakıta bir indirim daha...

Petrolde kan kaybı! Akaryakıta bir indirim daha...

Deprem sonrası İstanbul içi göç başladı!

Deprem sonrası İstanbul içi göç başladı!

Ebrar Karakurt'un maaşı dudak uçuklattı!

Ebrar Karakurt'un maaşı dudak uçuklattı!

Ülke puanı sıralamasında önümüzde kimse kalmadı!

Ülke puanı sıralamasında önümüzde kimse kalmadı!

Basın toplantısında gergin anlar! Abdullah Avcı'dan İsviçreli gazeteciye flaş yanıt...

Basın toplantısında gergin anlar! Abdullah Avcı'dan İsviçreli gazeteciye flaş yanıt...

Hepsi birer dünya devi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Hepsi birer dünya devi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.