Trabzonspor'a gol atan Basel'in forveti Mohamed Zeki Amdouni, Trabzonlu çıktı!

Attığı gollerle futbol gündemine düşen Mohamed Zeki Amdouni'nin Türk ve Trabzonlu olduğu öğrenildi. 1 kez Türkiye U21'de forma giyen genç oyuncunun Trabzonspor'a karşı performansı alkış topladı.

MAÇIN BAŞINDA GOL ATTI

Basel-Trabzonspor maçının ilk dakikalarında topu ağlarla buluşturan Zeki Amdouni, karşılaşma boyunca iyi bir performans sergiledi.

BABASI TRABZONLU

Basel formasıyla bu sezon 5 maçta görev alan Zeki Amdouni, 1 gol atmayı başardı. Annesi Tunuslu, babası ise Türk olan Zeki Amdouni, 4 Aralık 2000'de İsviçre'de doğdu. Babasının Trabzonlu olduğunun ortaya çıkması bordo-mavilileri şaşırttı.

İSVİÇRE MİLLİ TAKIMI'NI SEÇTİ

İsviçre U20 Takımı'nda forma giydikten sonra Türkiye U21'den de davet alan genç oyuncu, milli takım tercihini İsviçre'den yana kullandı.

