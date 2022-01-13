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Trabzonspor'a Sivas maçı öncesi şok! Vaka sayısı artıyor

13.01.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig lideri Trabzonspor'da iki futbolcu koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'a Sivas maçı öncesi şok! Vaka sayısı artıyor

Süper Lig'de lider Trabzonspor'a Sivasspor maçı öncesi kötü haber geldi. Bordo-mavililerde, iki futbolcunun koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

TRABZONSPOR'DA İKİ FUTBOLCU POZİTİF

Kulüpten yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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TRABZONSPOR, CUMARTESİ GÜNÜ SİVASSPOR DEPLASMANINA ÇIKACAK

Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, cumartesi günü saat 16.00'da Sivasspor deplasmanına çıkacak.


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