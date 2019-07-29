Trabzonspor'a yeni sponspor: Vestel Şirketler Grubu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında 'Forma Göğüs Sponsorluğu' konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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