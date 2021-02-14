Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde durdurulamıyor

Trabzonspor, Avcı döneminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0), Ankaragücü (0-1), Çaykur Rizespor (2-1), Atakaş Hatayspor (0-1), Fatih Karagümrük (1-2), Göztepe (1-0), İttifak Holding Konyaspor (3-1), Gençlerbirliği (1-2), Beşiktaş (1-2), Yukatel Denizlipor (1-0), Yeni Malatyaspor (0-2) ve Gaziantep'i (1-0) mağlup etti.

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok daha başarılı görüntü ortaya koydu. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 16 maçta topladığı 39 puanla maç başına 2,43 puan ortalaması yakalamayı başardı.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alarak 39 puan elde etti. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 25. haftası sonunda puan cetvelinde 12 sıra tırmanışa geçerek 45 puanla dördüncülükte kendine yer buldu. Trabzonspor , Avcı ile alt sıralardan kurtularak zirve yarışının içine girdi.

Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1, Hes Kablo Kayserispor ile dış sahada 0-0, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, Avcı döneminde tek yenilgisini ise Galatasaray karşısında sahasında 2-0'lık sonuçla aldı.

GEÇEN SEZONKİ SERİYİ YAKALADI

Trabzonspor, son 6 haftada kazanarak geçen sezonki galibiyet serisini de yakaladı. Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından Gençlerbirliği'ni Ankara'da 2-1, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi. Daha sonra Beşiktaş deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep'i de evinde 1-0 mağlup ederek 6 maçtan 18 puan çıkardı. Trabzonspor, geçen sezon 16 ile 21. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

AVERAJI DÜZELTTİ

Ligin ilk 8 haftasında 10 gol atarak kalesinde 15 gol gören Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile averajını da düzeltti. Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki 16 maçta 21 gol atarken kalesinde 9 gol görerek artı 12'lik averaj yakaladı. İlk 8 haftada eksi 5 averajı bulunan bordo-mavililerin averajı böylelikle artı 7'ye yükseldi.

KAYNAK: AA

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