Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, soğuk algınlığı geçiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine yardımcı antrenör Orhan Ak nezaretinde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde antrenman yaptı.

Antrenman, 5'e 2 ve rondo çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



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