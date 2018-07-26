Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Kulübü’nün basketbol kulübüne gönderdiği icranın ardından Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, olağan gelen kurulda Trabzonspor yönetimine seslenerek, “İcrayı çekerseniz lige başlayacağız. Çekmezseniz Trabzon’da faaliyette olan basketbol kulübü kapanacak ben de size anahtarını getireceğim” demişti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Trabzonspor Kulübü, basketbol kulübüne gönderdiği icrayı geri çekmedi. Basketbol kulübünün, kulübü kapatmayacağı ancak bugün-yarın ligden çekileceği öğrenildi.
Altyapısında 150 oyuncu bulunan, 150 kadar da Yaz Spor Okulu öğrencilerine hizmet veren ve onlarca çalışanın bulunduğu kulüp bu çıkmazın ardından nasıl bir yol izleyeceği büyük bir merak konusu olarak göze çarpıyor. Hatırlanacağı üzere Trabzon’da daha önce voleybol, hentbol kulüpleri de maddi yetersizlikten dolayı kapanmıştı. (61Saat)
Sakaryaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN
Fenerbahçe'nin istediği Andre Ayew'e Celtic de talip
Monaco'dan Domagoj Vida'ya 30 milyon Euro
Galatasaray'da Tolga Ciğerci kadro dışı! Fatih Terim onu sildi
Atletico Madrid bombayı patlattı
Bruno Alves'ten Fenerbahçe'ye uyarı
Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası
Beşiktaş, Vincent Janssen'i kiralamak için harekete geçiyor
Mesut Özil olayı ve sporcuların siyasetçilerle tartışmalı fotoğrafları
Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!
Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!
Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti
Kenan Sofuoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması
Rıdvan Dilmen: Mesut Özil'e Almanya'da haksızlık yapıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum