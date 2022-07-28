Trabzonspor, Batuhan Kör'ü Manisa FK'ye kiraladı

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Batuhan Kör'ü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'ye kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Manisa Futbol Yatırımları AŞ'ye kiralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

