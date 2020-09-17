Trabzonspor, Benik Afobe'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Benik Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak 140 bin Euro ödenecektir" ifadesi kullandı.

KAYNAK: AA / DHA

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