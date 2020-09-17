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Trabzonspor, Benik Afobe'yi KAP'a bildirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.09.2020 15:53 | Son Güncelleme

Trabzonspor, İngiltere'nin Stoke City takımından Benik Afobe'yi transfer ettiğini duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamaya göre, futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor, Benik Afobe'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Benik Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak 140 bin Euro ödenecektir" ifadesi kullandı.

KAYNAK: AA / DHA
FOTOĞRAF: İHA

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