Trabzonspor bir transferi bitirdi, Karagümrük'ten gelecek olan yıldızda ise pürüz çıktı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, ligin 2’nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, prensip anlaşmasına varılan ve dün akşam İstanbul'a getirdiği Taxiarchis Fountas ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

BANIYA İÇİN KARAGÜMRÜK İLE ANLAŞILDI

Teknik direktör Nenad Bjelica’nın savunmadaki sakatlıklar nedeniyle talep ettiği stoper oyuncu konusunda da Türk asıllı İtalyan savunmacı Rayyan Baniya'nın transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlandı.

TRANSFERDE PÜRÜZ ÇIKTI

Her iki transferin de Galatasaray maçı öncesi takıma katılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre Rayyan Baniya transferi Verona'nın alacağı pay üzerinde anlaşılamaması nedeniyle şu anda beklemeye alındı.

Bruno Petkovic transferinin tamamlanması için de kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmeler sürüyor.

