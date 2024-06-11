Trabzonspor bombayı patlatıyor! Karadeniz ekibi geçen sezon Galatasaray'ın istediği Alexis Sanchez için harekete geçti

Süper Lig'de kulüpler yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Inter'de ki sözleşmesinin sonuna gelen Alexis Sanchez için sürpriz bir gelişme yaşandı.

AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Inter'de sözleşmesinin sonuna gelen Alexis Sanchez'in yeni sözleşme imzalaması beklenmezken, Süper Lig devinin kendisi için harekete geçtiği öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN LİSTESİNDE

Trabzonspor Yönetimi, transfer döneminde mutlaka üst düzey bir yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak amacında. Bordo-Mavililer bu hamleyle hem heyecan yaratmak hem de taraftarını yeniden stada çekmek istiyor. İspanya basınından ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

AS Gazetesi, Inter ile sözleşmesi biten Alexis Sanchez’in Fırtına’nın gündeminde olduğunu belirtti. Haberde, Trabzonspor’un 35 yaşındaki Şilili yıldızın menajeriyle temas kurduğu vurgulandı. Ancak İtalya’dan Parma ve Udinese’nin yanı sıra MLS ekiplerinden Inter Miami ile River Plate’in Sanchez’le ilgilendiği ifade edildi.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Barcelona, Arsenal, Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen Sanchez’i geçen sezon Galatasaray transfer etmeye çalışmış, ancak tecrübeli oyuncu Inter’e gitmişti. İtalyan kulübünde çıktığı 31 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergileyen Sanchez’in geleceğiyle ilgili henüz net karar vermediği vurgulandı.





