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Trabzonspor bombayı patlatıyor! Karadeniz ekibi geçen sezon Galatasaray'ın istediği Alexis Sanchez için harekete geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.06.2024 08:53
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İtalyan devi Inter'deki sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme imzalanması beklenmeyen Alexis Sanchez için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor bombayı patlatıyor! Karadeniz ekibi geçen sezon Galatasaray'ın istediği Alexis Sanchez için harekete geçti
Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

ŞLİ Şili
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
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Süper Lig'de kulüpler yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Inter'de ki sözleşmesinin sonuna gelen Alexis Sanchez için sürpriz bir gelişme yaşandı.

AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

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Inter'de sözleşmesinin sonuna gelen Alexis Sanchez'in yeni sözleşme imzalaması beklenmezken, Süper Lig devinin kendisi için harekete geçtiği öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN LİSTESİNDE

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Trabzonspor Yönetimi, transfer döneminde mutlaka üst düzey bir yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak amacında. Bordo-Mavililer bu hamleyle hem heyecan yaratmak hem de taraftarını yeniden stada çekmek istiyor. İspanya basınından ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

AS Gazetesi, Inter ile sözleşmesi biten Alexis Sanchez’in Fırtına’nın gündeminde olduğunu belirtti. Haberde, Trabzonspor’un 35 yaşındaki Şilili yıldızın menajeriyle temas kurduğu vurgulandı. Ancak İtalya’dan Parma ve Udinese’nin yanı sıra MLS ekiplerinden Inter Miami ile River Plate’in Sanchez’le ilgilendiği ifade edildi.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

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Barcelona, Arsenal, Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen Sanchez’i geçen sezon Galatasaray transfer etmeye çalışmış, ancak tecrübeli oyuncu Inter’e gitmişti. İtalyan kulübünde çıktığı 31 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergileyen Sanchez’in geleceğiyle ilgili henüz net karar vermediği vurgulandı.

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