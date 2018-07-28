Trabzonspor bu sezon sattığı oyunculardan 68 milyon kâr elde etti!

Maddi sıkıntılarla boğuşan Trabzonspor, 2018-19 sezonu öncesinde farklı takımlara transfer olan oyuncuların bonservis bedelleri ile yıllık ücretlerinden 12 milyon Euro (68 milyon TL) civarında bir kâr sağladı.
Okay Yokuşlu’yu Celta Vigo’ya, Matus Bero’yu Vitesse’ye ve Fabian Castillo’yu da Club Tijuana’ya gönderen Fırtına, bu transferlerden kasasına yaklaşık 9 milyon Euro (52 milyon TL) koydu.
Sadece Amiri geldi
Bu üç oyuncunun yanı sıra Aytaç Kara, Uğur Demirok, Tomas Hubocan, Jan Durica ve Dame N’Doye ile de yollarını ayıran Bordo-Mavililer, 2018-19 sezonu için ödeyeceği yaklaşık 3 milyon Euro’luk (16 milyon TL) yükten de kurtulmuş oldu.
Trabzonspor bu oyunculara karşılık şu ana kadar kadrosuna yalnızca Vahid Amiri’yi transfer etti.
(Fanatik)
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