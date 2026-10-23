Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Bordo-mavili ekip, UEFA Konferans Ligi’nde İskoçya temsilcisi Hearts ile oynadığı karşılaşmanın ardından ara vermeden Karadeniz derbisi hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, Hearts maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Antrenmanın diğer bölümünde ise futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan antrenman öncesinde bordo-mavili futbolcu Fabinho için doğum günü pastası kesildi.

Trabzonspor, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır