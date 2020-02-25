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Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür sevinci

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.02.2020 13:39 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Rizespor’u konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklara başladı. Yıldız isim Abdülkadir Ömür de uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür sevinci

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya kız kardeşinin doğum yapacak olması nedeniyle ülkesine giden Sörloth, kasığında ağrı bulunan Pereira, ayak başparmağında ödem olan Sturridge ve sakatlıkları devam eden Hosseini ile Ahmet Canbaz katılmadı. Bordo-mavililerde sakatlığı devam eden Nwakaeme ise takımdan ayrı olarak doktor kontrolünde koşu yaptı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SEVİNCİ

Trabzonspor antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu antrenman sırasında bordo-mavililer ilk etapta dar alanda pas çalışması, ikinci bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmaya başlayan Abdülkadir Ömür’ün adaptasyon sürecini atlatması için teknik ekipten diğer futbolculara, "Abdülkadir ile ikili mücadeleye girerken dikkatli olun, sert müdahale yapmayın" uyarısı geldi.

YUSUF SARI ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

Trabzonspor’da uzun bir sakatlık döneminin ardından sabah yapılan antrenmana katılan Yusuf Sarı, taktik idman sırasında Da Costa ile girdiği ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Ardından kendisini deneyen Sarı, tekrar yere düşünce doktorlar hemen müdahale etti. Oyuncu daha sonra tedavi için salona gitti.

MANOEL MESSIAS ÖZEL ÇALIŞTI

Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Manoel Messias, eksiklerini gidererek bir an önce hazır hale gelmek istediği için yardımcı antrenörler nezaretinde çalıştı.

(İHA)

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