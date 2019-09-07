Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sağlık durumlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür’ün UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan AEK Atina maçında, Yusuf Sarı’nın ise Fenerbahçe maçı sonrası Ümit Milli takım kampında ağrılarının artması sonucu kamp kadrosundan çıkartıldığını belirten Yaşar Kibar Güven, “AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün, diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı. Abdülkadir Ömür’ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrasında sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır.

Ayrıca Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı’nın da yapılan incelemeler ve çekilen MR neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır” dedi.

