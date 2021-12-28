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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

28.12.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı transfer çalışmaları hakkında konuştu.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPOR'UN OLDUĞU YERDE KAZANMAK VARDIR"

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı "Beklediğim gibi zor bir maç oldu. Boluspor, kendi liginde yani bir alt ligde oynadığı oyunun puanında değil. Zor maç olacağını biliyorduk, bu bir gerçek. Kendi açımızdan baktığımda, ilk yarının sonu, genel olarak oynamayan oyuncuların olduğu ağırlıklı bir takım oluşturduk oyun ve performansı görmek açısından. Bu oyunlar her zaman senelerdir deneyimim zordur. Mevcut ligdeki takımında 2 sakat, 3 cezalı olur ama 7-8 kişiyle oynarsın. Tekrarlar çoktur. Burada öyle bir şey olmadığı için problemler olabiliyor. Senenin sonunda oyuncularda odaklanma sıkıntıları oluyor. Bekliyorduk. Trabzonspor adına harika geçen bir sene ve kazanarak, kupada da, Trabzonspor'un olduğu her yerde yarışmak ve kazanmak vardır. Kazandık, tur atladık. 4 gün ara ve ikinci yarıya start vereceğiz. Oyuncuların değerlendirmelerini yapacağız." dedi.

TRANSFER SORUSUNU CEVAPLADI

Transfer sorusuna da yanıt veren Abdullah Avcı "Edgar ve Gervinho sezonu kapattılar, çaprazları koptu. Gervinho yerine vatandaşı Kouassi'yi aldık. O da milli takımda şu anda, Afrika Kupası var. Edgar'ın yerine bir oyuncu daha alacağız. Hüseyin, Ahmet Can, Vitor, Denswil iyi gidiyor ama 1 tane daha deneyimli, tecrübeli, oynamış oyuncu ağırlık tercihimiz olacak... Ara yok, lig sıcak devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ara transferler maddiyat ve zaman açısından kolay olmuyor. Teknik ekip, başkan, yönetim, scout ekibi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok yakın zamanda bilgilendirme olacak. 12'sinden sonra oynayabiliyorlar transferler. Sakatların dönüşü var. Afrika Kupası var. 4 gün sahadan uzak olacağız ama ikinci yarı itibarıyla, ilk yarıda verdikleri pozitif desteği istiyorum." diye konuştu."

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Abdullah Avcı Trabzonspor
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