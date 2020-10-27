Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri!

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın geleceği belli oldu. Geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Eddie Newton yönetimindeki Trabzonspor’da, yönetim toplantı kararı almıştı.
Bugün gerçekleştirilen toplantıda Eddie Newton’un takımdaki geleceğini görüşen bordo mavili yönetim İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yola devam edilmemesi yönünde karar aldı.
Trabzonspor yönetim kurulu, Başkan Ahmet Ağaoğlu’na Eddie Newton ile yola devam edilmemesi yönündeki kararlarını iletti ve yeni teknik direktör konusunda tüm yetkiyi Ahmet Ağaoğlu’na verdi.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın dün özel haber olarak duyurduğu; Newton'un ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından Trabzonspor'da yeniden Avcı ile temas sağlanacak.
Sezon öncesi de Trabzonspor yönetimi Abdullah Avcı ile görüşmüş hatta yönetici Mehmet Yiğit Alp, prensip anlaşması da sağlamıştı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tercihi Eddie Newton ile devam etmek yönünde olunca, Avcı planı devreye sokulmadı.
Geçen sezon Beşiktaş ile anlaşıp 3 yıllık anlaşma imzalayan Avcı, Ahmet Nur Çebi yönetimi tarafından gönderildi. Avcı, Beşiktaş'tan 3 yıllık mukavelesinin toplam tutarı olan 36 milyon TL'yi talep ediyor.
57 yaşındaki tecrübeli teknik direktör geçen sezon Beşiktaş'ta 27 maçta; 11 galibiyet, 3 beraberlik ile 13 mağlubiyet elde etti ve 1.33 puan ortalamasını tutturdu. (Ajansspor)
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