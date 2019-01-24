Trabzonspor'da çeyrek final sevinci

Son yıllarda ligde ve kupada yarışın uzağında kalan, bu sezon ise yakaladığı çıkışla birlikte hem lig hem de kupada ‘yarışta ben de varım’ diyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Balıkesirspor Baltok’u saf dışı bırakarak 5 sezon sonra kupada çeyrek finale kadar yükseldi. 1’inci Lig’de mücadele eden rakibini 2-1’in rövanşında deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale uzanan bordo-mavililer, 2012-13 sezonunun ardından kupa serüveninde en yüksek kademeye ulaştı.

2009-10 SEZONUNDA KUPAYI KAZANDI, SON 8 SEZONDA BİR KEZ FİNALİ GÖRDÜ

Tarihinde 8 kez Türkiye Kupası’nı müzesine getiren ve son olarak 2009-10 sezonunda kupada mutlu sona ulaşan Trabzonspor, söz konusu sezondan bu yana sadece 1 kez final oynayabildi. Son 8 sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda arzu ettiği başarıyı elde edemeyen bordo-mavililer, 2010-11’de grup aşamasında, 2011-12’de 4’üncü turda, 2012-13’te finalde, 2013-14’te 4’üncü turda, 2014-15 ve 2015-16’da son 16 turunda, 2016-17’de grup aşamasında ve 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda kupaya veda etmişti.