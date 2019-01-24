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Trabzonspor'da çeyrek final sevinci

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 24.01.2019 10:09 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası’nı en son 2009-10 sezonunda müzesine getiren Trabzonspor, 5 sezon sonra ilk kez kupada çeyrek finale kadar yükseldi.

Trabzonspor'da çeyrek final sevinci

Son yıllarda ligde ve kupada yarışın uzağında kalan, bu sezon ise yakaladığı çıkışla birlikte hem lig hem de kupada ‘yarışta ben de varım’ diyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Balıkesirspor Baltok’u saf dışı bırakarak 5 sezon sonra kupada çeyrek finale kadar yükseldi. 1’inci Lig’de mücadele eden rakibini 2-1’in rövanşında deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale uzanan bordo-mavililer, 2012-13 sezonunun ardından kupa serüveninde en yüksek kademeye ulaştı.

2009-10 SEZONUNDA KUPAYI KAZANDI, SON 8 SEZONDA BİR KEZ FİNALİ GÖRDÜ

Tarihinde 8 kez Türkiye Kupası’nı müzesine getiren ve son olarak 2009-10 sezonunda kupada mutlu sona ulaşan Trabzonspor, söz konusu sezondan bu yana sadece 1 kez final oynayabildi. Son 8 sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda arzu ettiği başarıyı elde edemeyen bordo-mavililer, 2010-11’de grup aşamasında, 2011-12’de 4’üncü turda, 2012-13’te finalde, 2013-14’te 4’üncü turda, 2014-15 ve 2015-16’da son 16 turunda, 2016-17’de grup aşamasında ve 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda kupaya veda etmişti.

ABDULKADİR PARMAK KUPADA PARLIYOR

Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak, Ziraat Türkiye Kupası’nda golleriyle takımını sırtlıyor. Bu sezon ligde 3 maçta toplam 7 dakika süre alan ancak bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı 5 maçta da görev yapan Abdulkadir Parmak, attığı 4 golle kupada takımının en golcü ismi oldu. Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor ile oynadığı iki maçta 1’er gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor’un deplasmanda Balıkesirspor Baltok’u 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldığı karşılaşmada da 2 gol attı.

NOVAK GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Bu arada Trabzonspor’un sol bek oyuncusu Filip Novak, takımına gol yollarında sağladığı katkıyla ön plana çıkıyor. Bordo-mavili forma ile ligde 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Çek futbolcu, son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Balıkesirspor Baltok ile oynanan rövanş karşılaşmasında da bir gol kaydederek bu sezon gol sayısını 4’e yükseltti ve 10 gollü Rodallega ile 7 golü bulunan Ekuban’ın ardından 4’er golü bulunan Nwakaeme, Abdulkadir Parmak ile birlikte takımın en golcü isimleri arasında yer aldı.

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Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Balıkesirspor Baltok

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