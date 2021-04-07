Trabzonspor’da duraklama dönemi

Süper Lig’de 10 maçlık yenilmezlik ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor’da 27. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan düşüş devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelişinden sonra önemli bir çıkışa imza atarak küme düşme hattından 4’üncülüğe kadar yükselip iddialı konuma gelen bordo-mavililer, ligde son 7 haftada 5 maçtaki puan kayıplarıyla yarışta ciddi kayıplar yaşadı ve önemli fırsatlar teperek duraklama dönemine girdi.

SON 7 MAÇTA 9 PUAN TOPLAYIP, 12 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor’daki düşüş 27. haftada sahasında 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasıyla başladı. Sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 29’uncu haftada ise sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 kaybetti. Karadeniz ekibi sonraki 4 maçında ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı, evinde MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz ve sahasında Hes Kablo Kayserispor ile ise 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor son 7 maçta 12 puan kaybederken hanesine 9 puan yazdırabildi.