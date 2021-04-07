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Trabzonspor’da duraklama dönemi

07.04.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, 7 maçlık galibiyet serisinin ardından Fenerbahçe mağlubiyetiyle düşüşe geçti. Bordo-mavili ekip, başarılı serinin ardından son 7 maçının sadece ikisini kazanırken, 5 maçta puan kaybetti, yarışta ciddi kayıplar yaşadı.

Trabzonspor’da duraklama dönemi

Süper Lig’de 10 maçlık yenilmezlik ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor’da 27. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan düşüş devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelişinden sonra önemli bir çıkışa imza atarak küme düşme hattından 4’üncülüğe kadar yükselip iddialı konuma gelen bordo-mavililer, ligde son 7 haftada 5 maçtaki puan kayıplarıyla yarışta ciddi kayıplar yaşadı ve önemli fırsatlar teperek duraklama dönemine girdi.

SON 7 MAÇTA 9 PUAN TOPLAYIP, 12 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor’daki düşüş 27. haftada sahasında 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasıyla başladı. Sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 29’uncu haftada ise sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 kaybetti. Karadeniz ekibi sonraki 4 maçında ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı, evinde MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz ve sahasında Hes Kablo Kayserispor ile ise 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor son 7 maçta 12 puan kaybederken hanesine 9 puan yazdırabildi.

NWAKAEME’NİN OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Trabzonspor’da Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının 76’ncı dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme’nin arka adalesinde gerilme olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi. Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde Nwakame’nin durumunun takip edileceği ancak kas sakatlığı olduğu için oyuncuyu riske etmeme noktasında bu maçta oynamama ihtimalinin daha yüksek olduğu kaydedildi.

EKSİKLER DE DÖNÜYOR

Trabzonspor’da Kayserispor mücadelesinde cezaları nedeniyle forma giyemeyen Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla takıma geri dönüyor. Ayrıca tedavilerinin ardından Kamil Ahmet ile Berat’ın da bu maçla birlikte takıma dahil olmaları bekleniyor.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
farkında mısınız bilmiyorum ama ligin bitimine yaklaşık 10 hafta kala TS havlu atıyor bunun sebebini bilen varsa söylesin basaksehirin şampiyon olduğu sene lider Di ve kesin sampiyon du ama yine havlu attı ve şampiyonluğu verdi
Takım
O
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P
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