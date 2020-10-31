Trabzonspor'da Eddie Newton'la yollar resmen ayrıldı

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton dönemi bitti. Bordo-mavili kulüp, teknik direktör John Ikem Newton ile yolların ayrıldığını ve İngiliz teknik adama 333 bin euro olan alacağının ödeneceğini açıkladı.
Süper Lig'de 7 hafta sonunda 5 puan toplayabilen Trabzonspor, 18. sırada yer alıyor
Öte yandan Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu'nun ilk tercihinin Tamer Tuna olduğu öne sürüldü.
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen Trabzonspor, 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, teknik direktör Eddie Newton antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavililerin 15.30'da başlayan antrenmanına teknik direktör Eddie Newton'un yerine, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun çıktığı bildirildi.
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