SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da hedef galibiyet

Trabzonspor'da hedef galibiyet

15.08.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in ilk haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Trabzonspor'da hedef galibiyet

Trabzonspor, Süper Lig’de 2021-22 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, yenilenen kadrosu ile ligdeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak, şampiyonluk hedeflediği sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 19.15’te başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

11’DE TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da Dorukhan ile Koita, yaşadıkları sakatlığın ardından Yeni Malatyaspor maçı öncesi takıma geri döndü. Takımla birlikte çalışmalarda yer alan iki oyuncunun da Malatya deplasmanında kadroda yer almaları bekleniyor. Ayrıca yeni transfer Cornelius’un da bu maçın kadrosunda olacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, bu karşılaşmada UEFA Konferans Ligi’nde Molde FK ile oynadıkları maçtaki 11’ini büyük oranda koruması beklenirken, sadece forvet hattında değişiklik yapabileceği ve Djaniny'in yerine Cornelius'a görev verebileceği kaydedildi.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin muhtemel 11’i şöyle:

"Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius

SAKAT: Abdülkadir Ömür

CEZALI: Yok

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batshuayi adım adım Beşiktaş'aBatshuayi adım adım Beşiktaş'a
PARTNER Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan bekaret itirafı! Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan bekaret itirafı!
Abdullah Avcı: Bunu yapmayalımAbdullah Avcı: Bunu yapmayalım
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Kadroya dahil edilmedi! Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Kadroya dahil edilmedi! Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Messi'nin burnunu sildiği peçete satışta

Messi'nin burnunu sildiği peçete satışta

Eskişehirsporlu genç oyuncunun acı günü

Eskişehirsporlu genç oyuncunun acı günü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.